FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Evraz попросил не распространять на него новые пошлины США на импорт стали


Компании / Индустрия / Металлургия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр - ПРАЙМ. Evraz попросил не распространять на его продукцию новые 25-процентные пошлины на импорт стали в США, сообщил в понедельник журналистам президент компании Александр Фролов.

По его словам, компания уже начала ощущать введение этих пошлин. Слябы (полуфабрикаты для производства металлопродукции), находившиеся по дороге в Штаты, уже попали под новую пошлину.

Как подчеркнул Фролов, введение пошлин не является хорошей новостью, в частности, для Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК), входящего в Evraz. Вместе с тем он напомнил, что предприятие поставляет продукцию не только в США, но также в Европу и страны Юго-Восточной Азии.

Фролов сообщил, что американские представители Evraz уже подали прошение об исключении продукции компании из списка поставок, подпадающих под 25-процентную пошлину.

"В Америке существует специальная процедура, и наши американские представители в этой процедуре участвуют. Прошение уже подано, но сейчас сложно говорить о том, каким будет результат. Тем не менее, есть шансы на то, что продукция НТМК будет исключена из этого перечня", - сказал Фролов.

США в марте ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно, обосновав это соображениями национальной безопасности. Пошлины могут действовать в течение долгого времени. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил введение пошлин до 1 мая.

Версия для печати

Торговые войны

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ