Evraz попросил не распространять на него новые пошлины США на импорт стали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр - ПРАЙМ. Evraz попросил не распространять на его продукцию новые 25-процентные пошлины на импорт стали в США, сообщил в понедельник журналистам президент компании Александр Фролов.

По его словам, компания уже начала ощущать введение этих пошлин. Слябы (полуфабрикаты для производства металлопродукции), находившиеся по дороге в Штаты, уже попали под новую пошлину.

Как подчеркнул Фролов, введение пошлин не является хорошей новостью, в частности, для Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК), входящего в Evraz. Вместе с тем он напомнил, что предприятие поставляет продукцию не только в США, но также в Европу и страны Юго-Восточной Азии.

Фролов сообщил, что американские представители Evraz уже подали прошение об исключении продукции компании из списка поставок, подпадающих под 25-процентную пошлину.

"В Америке существует специальная процедура, и наши американские представители в этой процедуре участвуют. Прошение уже подано, но сейчас сложно говорить о том, каким будет результат. Тем не менее, есть шансы на то, что продукция НТМК будет исключена из этого перечня", - сказал Фролов.

США в марте ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно, обосновав это соображениями национальной безопасности. Пошлины могут действовать в течение долгого времени. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил введение пошлин до 1 мая.