Второй иностранец покидает совет директоров En+ после введения санкций США

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Неисполнительный директор En+ Group Чжао Гуанмин (Zhao Guangming) покидает совет директоров компании с 9 апреля, сообщила En+ Group.

Ранее в понедельник En+ также сообщила, что совет директоров с 6 апреля покинул независимый директор компании Доминик Фрэйс. В этот день США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список, в том числе, попал миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании - En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Русал".

Гуанмин, глава и исполнительный директор AnAn International Limited, "дочки" сингапурской AnAn Group, вошел в совет директоров En+ в начале декабря прошлого года.

Данное назначение последовало после того, как AnAn Group (партнер китайской CEFC) получила право на назначение одного своего представителя в совет директоров En+, став ключевым инвестором группы после проведения ею IPO в ноябре прошлого года. En+ в начале ноября завершила первичное размещение акций (IPO) объемом 1,5 миллиарда долларов.