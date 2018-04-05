FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Северсталь" в I квартале увеличила выпуск стали на 6%


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "Северсталь" CHMF в первом квартале 2018 года увеличила выпуск стали на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,033 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Производство чугуна за первый квартал практически не изменилось - 2,347 миллиона тонн против 2,342 миллиона тонн годом ранее.

Консолидированные продажи стальной продукции выросли на 13% и составили 2,865 миллиона тонн. В том числе реализация полуфабрикатов выросла в 2,2 раза - до 256,2 тысячи тонн, проката - на 8%, до 2,166 миллиона тонн. Продажи угля (без учета продаж внутри компании) упали на 15%, до 403,8 тысячи тонн, железорудного сырья - выросли на 7%, до 1,441 миллиона тонн.

"Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, Латвии, на Украине, в Польше, Италии и Либерии. Основным бенефициаром компании (77% акций) является Алексей Мордашов. В компании работают около 52 тысяч человек. По итогам 2017 года компания увеличила выпуск стали на 0,2% - до 11,65 миллиона тонн.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ