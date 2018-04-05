"Северсталь" в I квартале увеличила выпуск стали на 6%

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "Северсталь" CHMF в первом квартале 2018 года увеличила выпуск стали на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,033 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Производство чугуна за первый квартал практически не изменилось - 2,347 миллиона тонн против 2,342 миллиона тонн годом ранее.

Консолидированные продажи стальной продукции выросли на 13% и составили 2,865 миллиона тонн. В том числе реализация полуфабрикатов выросла в 2,2 раза - до 256,2 тысячи тонн, проката - на 8%, до 2,166 миллиона тонн. Продажи угля (без учета продаж внутри компании) упали на 15%, до 403,8 тысячи тонн, железорудного сырья - выросли на 7%, до 1,441 миллиона тонн.

"Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, Латвии, на Украине, в Польше, Италии и Либерии. Основным бенефициаром компании (77% акций) является Алексей Мордашов. В компании работают около 52 тысяч человек. По итогам 2017 года компания увеличила выпуск стали на 0,2% - до 11,65 миллиона тонн.