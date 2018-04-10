Российский рынок новых LCV в I квартале вырос на 9,4%

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в первом квартале 2018 года составил 25,4 тысячи единиц, что на 9,4% выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"По итогам первого квартала нынешнего года объем рынка новых LCV в России составил 25,4 тысячи автомобилей – на 9,4% больше, чем за тот же период 2017 года", - говорится в сообщении.

По итогам марта объем рынка новых легких коммерческих автомобилей в РФ составил 10,7 тысячи единиц, что на 7,6% выше показателя годичной давности.

Отмечается, что лидером первичного рынка LCV по-прежнему является российская марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось 47% от общего объема. В количественном выражении это составляет 5 тысяч штук, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 27,7%.

Второе место занимает УАЗ, показатель которого чуть превысил 1,5 тысячи автомобилей (снижение в 1,4 раза). Далее следуют американский Ford F, продажи которого выросли в 2 раза, до 1,081 тысячи машин, и российская Lada с продажами в 1,069 тысячи автомобилей (рост на 13,2%).

Замыкает пятерку лидеров немецкий Mercedes-Benz, продажи которого составили 785 штук (снижение на 13,1%).