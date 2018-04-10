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Российский рынок легковых авто с пробегом в I кв вырос на 5%, до 1,19 млн


Компании / Индустрия

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Вторичный рынок легковых автомобилей в РФ за первый квартал 2018 года вырос на 5% в годовом выражении и составил 1,19 миллиона единиц, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"По итогам первого квартала 2018 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 1,19 миллиона единиц, что на 5% больше, чем год назад", - говорится в сообщении.

При этом в марте объем рынка составил 489 тысяч единиц, что на 6,7% больше, чем в марте прошлого года. Отмечается, что лидером традиционно стала отечественная марка Lada, на долю которой в марте пришлось более четверти от общего объема. В количественном выражении это составляет 128,4 тысячи штук, что на 0,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самой популярной среди иномарок остается японская Toyota, чей показатель достиг 55,5 тысячи экземпляров (рост на 7,9%). Замыкает тройку лидеров японский бренд Nissan с результатом в 27,1 тысячи машин (плюс 9,3%).

Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек Lada 2114, объем вторичного рынка которого в марте составил 13,8 тысячи единиц, что на 0,3% ниже в годовом выражении. Вторую позицию в модельном рейтинге занимает Ford F Focus (12,2 тысячи штук, рост на 10,4%), а третью строчку удерживает седан Lada 2107 (11,6 тысячи машин, снижение на 7,4%).

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