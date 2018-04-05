Рынок новых грузовых автомобилей в РФ в I квартале вырос на 43%

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Объем рынка новых грузовых автомобилей в России по итогам первого квартала 2018 года увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 19,2 тысячи единиц, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

В марте российский рынок новых грузовых автомобилей достиг 8,3 тысячи единиц, увеличившись на 50,3% в годовом выражении.

"Лидером рынка грузовиков все так же является российский производитель "Камаз" KMAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось 32% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 2,7 тысячи штук – на 47,8% выше результата марта 2017 года", - говорится в сообщении.

По данным "Автостата", на втором месте располагается отечественный ГАЗ GAZA, показатель которого вырос на 26,6%, до 791 штуки. Далее идут шведские Volvo (647 единиц, рост в 1,8 раза) и Scania (614 единиц, рост в 1,6 раза). В пятерку лидеров также попал и немецкий MAN (533 штуки, рост в 2,1 раза).