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СМИ: Лорд Грег Баркер планирует остаться во главе совета директоров En+ Group


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Экс-министр энергетики и борьбы с изменением климата Великобритании лорд Грег Баркер планирует остаться главой совета директоров En+ Group, несмотря на санкции США, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Данная новость появилась на фоне ухода из совета двух директоров - Доминика Фрэйса 6 апреля и Чжао Гуанмина 9 апреля.

Баркер вошел в совет директоров En+ Group в качестве независимого неисполнительного директора и председателя совета в октябре.

США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал".

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