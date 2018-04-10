Филип Лэйдер уходит из совета директоров "Русала" из-за санкций США

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Независимый неисполнительный директор "Русала" Филип Лэйдер покидает совет директоров из-за санкций со стороны США в отношении компании, говорится в сообщении "Русала" на ленте раскрытия Гонконгской биржи.

"В связи с включением Компании в SDN List... независимый неисполнительный директор компании Филип Лэйдер подал заявление об уходе в отставку с 10 апреля 2018 года", - говорится в сообщении.

Лэйдер также покинул пост председателя Комитета по корпоративному управлению и кадрам "Русала", отмечает компания.

Ранее во вторник стало известно об уходе из совета директоров "Русала" Айвана Глазенберга (Ivan Glasenberg) - исполнительного директора швейцарского сырьевого трейдера Glencore.

"Русал" в числе других активов миллиардера Олега Дерипаски попал под санкции США, введенные в минувшую пятницу.