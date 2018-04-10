Алюминиевая ассоциация сообщила о 8,5% росте цен на сырье из-за санкций США против "Русала"

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Возможное присоединение ЕС к санкциям США в отношении "Русала" негативно скажется на европейской промышленности, особенно может пострадать Германия, сообщили агентству "Прайм" в Алюминиевой ассоциации РФ.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список попал, в частности, миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании, включая "Русал".

По данным ассоциации, санкции США в отношении "Русала" спровоцировали рост цен на алюминий примерно на 8,5%. Поскольку "Русал" является поставщиком продукции для последующей переработки, от роста цен страдают американские производители проката, экструзии и других конечных продуктов.

"Чтобы покрыть потребности американского рынка стоит ожидать переориентации объемов некоторых стран в США, в том числе с рынка ЕС. Как результат, увеличится спрос на металл на рынке ЕС и, соответственно, вырастут цены на алюминий для отраслей последующего передела. Высокая цена на алюминий, являющаяся следствием выбывания с рынка крупнейшего игрока, замедлит экономический рост, повлияет на конкурентоспособность экспортно-ориентированных европейских индустрий (автопром и прочее транспортное машиностроение). Особенно может пострадать Германия", - отметили в Алюминиевой ассоциации.

Кроме того, как отметил представитель ассоциации, каждый сплав отдельного поставщика квалифицируется не только прокатчиком, но и конечным потребителем. "Нарушения цепочек поставок в таких связках наиболее негативно скажутся на местных потребителях, так как квалификация нового поставщика/сплава/агрегата может занять до года. Европейский рынок не будет в состоянии оперативно покрыть дефицит", - отмечает он.

По данным Алюминиевой ассоциации РФ, в 2017 году потребление алюминия в ЕС составило 7,7 миллиона тонн, в то время как собственные производственные мощности не превышают 2,6 миллиона тонн. Текущий дефицит рынка, который может быть покрыт только за счет импортной продукции, составил 5,1 миллиона тонн. По прогнозам аналитиков, в дальнейшем потребление будет только расти и к 2022 году прогнозируется на уровне 8,5 миллиона тонн.