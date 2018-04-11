Совет директоров управляющей компании "Реновы" по зарубежным активам распущен

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Совет директоров компании Renova Management AG, которая управляет зарубежными активами "Реновы" распущен по решению акционеров, сообщил РИА Новости официальный представитель группы Андрей Шторх.

"Совет директоров РМАГ (Renova Management AG – прим.) распущен по решению акционеров в понедельник, 9 апреля", - сказал Шторх.

"Ренова" управляет активами Виктора Вексельберга и его партнеров. Крупнейшие из них — доли в швейцарских Oerlikon, Sulzer и Schmolz+Bickenbach.

США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Виктор Вексельберг и его группа "Ренова".