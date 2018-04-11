СМИ: Glencore может отказаться выполнять условия контрактов с "Русалом"

МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Швейцарский сырьевой трейдер Glencore, который является крупнейшим покупателем алюминия "Русала", объявил форс-мажор по контрактам на 50 тысяч тонн российского алюминия, сообщает Блумберг со ссылкой на анонимные источники.

"Заявление Glencore о форс-мажорных обстоятельствах касается контрактов примерно на 50 тысяч тонн, в которых указывается, что металл должен быть российского происхождения, сообщили источники, знакомые с ситуацией", — говорится в сообщении.

Отмечается, что форс-мажор — это юридическая оговорка, которая позволяет трейдеру не выполнять контракты по независящим от него обстоятельствам.

Во вторник стало известно об уходе из совета директоров "Русала" Айвана Глазенберга (Ivan Glasenberg) — исполнительного директора Glencore. Тогда же трейдер отказался от конвертации доли в "Русале" в глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ Group.

Glencore имеет ряд контрактов с "Русалом" на покупку алюминия и глинозема. Основные объемы сделок "Русала" составляют прямые поставки трейдерам. По оценке экспертов, всего на Glencore приходится около четверти алюминия "Русала".

США на прошлой неделе ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список попал, в частности, миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему структуры, включая "Русал".