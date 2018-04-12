Экспортная выручка Роскосмоса в 2017 г выросла в 1,5 раза

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Экспортная выручка Роскосмоса в 2017 году выросла до 1,9 миллиарда долларов, это рекордный показатель за все последние годы, заявил гендиректор госкорпорации Игорь Комаров.

Фрагмент программы "Мнение", гостем которой стал Комаров, телеканал "Россия 24" показал в четверг утром.

Согласно приведенным во фрагменте передачи данным, экспорт Роскосмоса в 2017 году вырос в полтора раза по сравнению с 1,3 миллиарда долларов в 2016 году - до 1,9 миллиарда долларов.

"Это показатель очень серьезный и солидный. И можно сказать - рекордный за все последние годы", - сказал Комаров.