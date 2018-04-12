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Президент Takata ушел в отставку после передачи бизнеса компании Key Safety


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Президент японского производителя автомобильных подушек безопасности Takata Шигехиса Такада (Shigehisa Takada) ушел в отставку после того, как был завершен процесс передачи большей части бизнеса компании в собственность американской Key Safety Systems (KSS), говорится в пресс-релизе Takata.

Takata сообщила, что 10 апреля успешно завершила сделку по передаче бизнеса компании KSS, о которой было объявлено 21 ноября 2017 года.

"После завершении передачи бизнеса я подал в отставку с должности президента, председателя совета директоров и уполномоченного директора, а Йохиро Номура занял должность президента и уполномоченного директора компании 11 апреля 2018 года", - приводятся в сообщении слова Шигехиса Такады. Йохиро Номура до этого занимал должность финансового директора компании.

В июне 2017 года Takata объявила о банкротстве и передаче дел американской компании Key Safety Systems. В ноябре прошлого года компании подписали соглашение, согласно которому KSS приобретает большую часть активов Takata за 1,588 миллиарда долларов.

Японская компания в 2014 году оказалась в центре скандала в связи с тем, что, как выяснилось, ее подушки безопасности могут самопроизвольно раскрываться в процессе движения машины. Для исправления неисправности по всему миру были отозваны миллионы проданных автомобилей.

Takata была создана в 1933 году в Японии и стала со временем крупнейшим поставщиком компонентов систем безопасности автомобилей. Как сообщалось ранее, в январе федеральный суд США предъявил обвинения трем топ-менеджерам корпорации Takata в предоставлении автопроизводителям ложной информации по тестированию подушек безопасности.

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