МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Основной владелец ОК "Русал" Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров "Норникеля", сообщил журналистам представитель компании.

"Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров "Норникеля", от него поступил официальный отказ от номинации", - сказал он.

В начале апреля стало известно, что Дерипаска вошел в список кандидатов в новый состав совета директоров ГМК "Норильский никель" GMKN.

Совет директоров ГМК насчитывает 13 мест, на которые претендовало аналогичное количество человек. От "Русала" был также номинирован гендиректор ACG Amur Capital Group Артём Волынец, который не входит в действующий совет директоров. В целом алюминиевая компания предлагала пятерых своих кандидатов, включая также президента ЗАО "Русал Глобал Менеджмент" Владислава Соловьев, советника президента Сталбека Мишакова и президента En+ Group Максима Сокова.

Как уточнили в "Норникеле", другие кандидаты "Русала" остаются прежними. На место Дерипаски советом директоров ГМК позже будет номинирован другой претендент.

США на прошлой неделе ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных структур, а также ряда высокопоставленных российских чиновников и глав компаний. В новый санкционный список попал, в частности, миллиардер Олег Дерипаска и управляемые им компании, включая "Русал", которому принадлежит 27,8% акций ГМК.