"Дело" приобрело 30,75% акций группы Global Ports у ее основателей

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Группа "Дело" Сергея Шишкарева приобрела 30,75% акций Global Ports у основателей группы - Никиты Мишина, Константина Николаева и Андрея Филатова, которые контролируют Transportation Investments Holding Limited, сообщила Global Ports.

"Global Ports Investments PLC сообщает, что ее акционер, компания Transportation Investments Holding Limited (TIHL) проинформировала группу о завершении объявленной 20 декабря 2017 года сделки по продаже группе компаний "Дело" принадлежащей TIHL доли в Global Ports в размере 30,75%", - говорится в сообщении.

Дополнительно Global Ports был проинформирован, что в связи со сделкой группа компаний "Дело" стала стороной акционерного соглашения с APM Terminals B.V. В свою очередь компания TIHL освобождена от обязательств по указанному соглашению.

После завершения сделки Никита Мишин, Михаил Логанов, Константин Широков и Элиа Николау сложили свои полномочия в качестве членов совета директоров. Кандидатуры новых членов совета будут выдвинуты для избрания на следующем годовом собрании акционеров 14 мая 2018 года вместе с выдвижением для переизбрания существующих директоров, говорится в сообщении.

"Мы ожидаем конструктивных взаимоотношений с группой компаний "Дело", с нашим новым стратегическим партнером в Global Ports. "Дело" имеет впечатляющий опыт работы в российской портовой индустрии, и мы готовы совместно укреплять позиции Global Ports как ведущего игрока в российской контейнерной отрасли. Мы надеемся на взаимовыгодное партнерство двух контролирующих акционеров, которое позволит группе в будущем максимально эффективно реализовать потенциал роста на российском рынке", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров Global Ports и генерального директора APM Terminals Мортена Энгельстофта.

Global Ports осуществляет управление пятью контейнерными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминал "Мулти-Линк Хельсинки" и терминал "Мулти-Линк Котка"). Группа Global Ports также владеет тыловыми контейнерными терминалами "Логистический парк "Янино" и "Логистика-Терминал", расположенными под Санкт-Петербургом, и 50% в крупном нефтепродуктовом терминале AS Vopak E.O.S. в Эстонии.