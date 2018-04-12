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Fitch отозвало рейтинги En+ Group из-за санкций США


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги компании En+ Group из-за санкций со стороны США, говорится в сообщении агентства.

"Fitch отозвало рейтинги для En+ из-за ограничений со стороны Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США", - говорится в релизе.

На момент отзыва долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) компании был на уровне "BB-", краткосрочный - на уровне "B". Рейтинги компании находились в списке на пересмотр с возможным дальнейшим понижением.

США в пятницу, 6 апреля, ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под санкции попали 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний. В новый санкционный список, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании — En+ Group, "Русал", "Группа ГАЗ".

En+ Group — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Ключевые активы группы — En+ Power и "Русал". Генерирующие активы преимущественно расположены в Сибири. Электростанции обеспечивают поставки электроэнергии местным промпредприятиям, в том числе ключевым заводам "Русала".

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