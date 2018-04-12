Кабмин окажет поддержку "Силовым машинам", о которой попросило предприятие

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ будет оказывать поддержку "Силовым машинам", о которой попросило предприятие, заявил журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Ранее в четверг на заседании правительственной комиссии по импортозамещению председатель совета директоров и владелец "Силмаша" Алексей Мордашов обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой к правительству помочь попавшим под санкции США компаниям. В частности, он попросил госгарантий и преференций на внутреннем рынке.

"Все, что сегодня обсуждалось, все эти вещи доступны, это касается гарантий экспортных. Конечно же, будем это все оказывать", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос, принято ли решение о поддержке "Силовых машин".