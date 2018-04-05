"Аэрофлот" опроверг информацию о том, что компания в июне может прекратить полеты в США

МОСКВА 12 апр - ПРАЙМ. "Аэрофлот" AFLT опроверг информацию о том, что компания в июне может прекратить полеты в США из-за отсутствия виз у экипажей.

Ранее в одном из каналов в Telegram появилась информация о том, что в июне компания "Аэрофлот", являющаяся крупнейшим российским авиаперевозчиком, может прекратить полеты в США, из-за проблемы в визах, которые американское посольство отказывается выдавать и продлевать пилотам и стюардам.

"У компании достаточное количество экипажей с открытыми визами США для обеспечения долгосрочного авиасообщения между странами", - сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

При этом авиакомпания в декабре подтверждала трудности с получением американских виз для своих экипажей. Причиной тому стало решение США сократить дипперсонал в РФ за счет консульских работников.