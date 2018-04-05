СМИ: Потанин до санкций отказался от "русской рулетки" с "Русалом" за акции "Норникеля"

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Один из основных акционеров "Норникеля" Владимир Потанин отказался от борьбы с "Русалом" за "Норникель" через "русскую рулетку" еще до введения Минфином США санкций против Олега Дерипаски и его структур.

"Судьба компании, подобной "Норникелю", который так важен для экономики страны, не должна решаться игрой в рулетку... Это оскорбительно для людей, работающих в ней. Политически, экономически, финансово - это неприемлемый способ разрешения этой ситуации", - сообщил Потанин в интервью изданию The Financial Times.

США на прошлой неделе ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных структур, а также ряда высокопоставленных российских чиновников и глав компаний. В новый санкционный список попал, в частности, миллиардер Олег Дерипаска и управляемые им компании, включая "Русал", которому принадлежит 27,8% акций ГМК.

После этого ценные бумаги En+ и "Русала" упали на торгах на Мосбирже и за рубежом, биржевые операторы сообщили о ряде ограничений на поставки алюминия по фьючерсным контрактам "Русала", часть директоров покинула совет директоров компании, крупнейший партнер "Русала" Glencore объявил форс-мажор по контрактам на 50 тысяч тонн российского алюминия. Кроме того, согласно требованиям минфина США, американские граждане или юридические лица должны до 7 мая передать долг, капитал и другие активы в En+ Group, "Русале" и группе "Газ" GAZA лицам вне юрисдикции США.