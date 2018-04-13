Член совета директоров En+ Group Орчел ушел в отставку

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Член совета директоров En+ Group Риккардо Орчел 11 апреля покинул должность, говорится в сообщении компании.

"Риккардо Орчел, неисполнительный директор компании, ушел из состава совета директоров с 11 апреля 2018 года", - сообщила En+.

Ранее состав совета директоров компании покинули независимый директор Доминик Фрэйс и неисполнительный директор En+ Group Чжао Гуанмин.

США в пятницу, 6 апреля, ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под санкции попали 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний. В новый санкционный список, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании - En+ Group, "Русал", "Группа ГАЗ".

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Ключевые активы группы - En+ Power и "Русал". Генерирующие активы преимущественно расположены в Сибири. Электростанции обеспечивают поставки электроэнергии местным промпредприятиям, в том числе ключевым заводам "Русала".