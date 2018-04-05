"Русал" передумал просить у акционеров мандат на "русскую рулетку" за акции "Норникеля"

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. ОК "Русал" Олега Дерипаски из-за санкций США передумал запрашивать у своих акционеров мандат на участие в "русской рулетке" с "Интерросом" Владимира Потанина за акции ГМК "Норильский никель" GMKN, следует из сообщения алюминиевой компании.

"Русал" в конце февраля сообщил, что намерен запросить у акционеров годовой мандат на участие в возможной "дуэли" с "Интерросом" за контроль над "Норильским никелем", согласно которому компания сможет потратить на выкуп акций максимум 15,394 миллиарда долларов, а продать свой пакет минимум за 9,722 миллиарда долларов.

После включения "Русала" в санкционный список США в компании считают, что получение мандата на проведение возможной сделки shoot out не соответствует интересам компании и ее акционеров в целом. Вместе с тем, "Русал" продолжит следить за ситуацией и может возобновить процедуру получения мандата в будущем, если подобное будет признано целесообразным, говорится в сообщении.

Акционерам и потенциальным инвесторам следует проявлять особую осторожность при работе с ценными бумагами компании, еще раз напомнил "Русал".