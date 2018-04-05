Rio Tinto объявит форс-мажор по ряду контрактов с "Русалом"

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Rio Tinto объявит форс-мажор по некоторым контрактам с "Русалом" из-за попадания российской компании в санкционный список Минфина США, сообщила австрало-британская горнодобывающая компания.

США в прошлую пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и их компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал".

После объявления минфином США о наложении санкций на "Русал" Rio Tinto рассмотрела механизмы взаимодействия с российской компанией в рамках ряда существующих с ней соглашений, следует из релиза. При этом Rio Tinto заявила, что "находится в процессе объявления форс-мажорных обстоятельств по некоторым контрактам", добавив, что работает над тем, чтобы свести к минимуму любые сбои в поставках.

К таким соглашениям, по сообщению Rio Tinto, относится совместное с "Русалом" владение компанией Queensland Alumina Ltd в Австралии (российской компании принадлежит 20%, австрало-британской - остальные 80%), соглашения о поставках бокситов для завода "Русала" в Ирландии и офтейк-контракты (предусматривающие куплю-продажу товара, который еще не произведен) на добычу алюминия для плавильных заводов Rio Tinto во Франции и Исландии.

В среду председатель совета директоров Rio Tinto Саймон Томсон заявил на собрании акционеров, что компания будет полностью соблюдать режим санкций.