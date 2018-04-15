FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Каждый десятый автомобиль в РФ зарегистрирован на юрлицо


Компании / Индустрия

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Около 5 млн автомобилей в России зарегистрированы на юридические лица. Таковы данные аналитического агентства "Автостат"

Это соответствует доле в 9,7% от всего автопарка страны, который на начало 2018 года чуть превысил 50 млн единиц. В зависимости от типа транспортных средств, доля юрлиц в парке заметно отличается.

Так, наименьший показатель имеют легковые автомобили – 4%. Количественно это составляет почти 1,7 млн экземпляров. В сегменте LCV на долю юрлиц приходится порядка четверти (23,7%) парка или 958,5 тыс. машин. У грузовиков доля юрлиц превышает половину (53,2%) парка и практически достигает 2 млн единиц. У автобусов она выше всего (71,2%), но из-за малочисленности самого парка таковых насчитывается лишь 285,6 тыс. штук.

Версия для печати

Авто

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ