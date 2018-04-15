Каждый десятый автомобиль в РФ зарегистрирован на юрлицо

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Около 5 млн автомобилей в России зарегистрированы на юридические лица. Таковы данные аналитического агентства "Автостат".

Это соответствует доле в 9,7% от всего автопарка страны, который на начало 2018 года чуть превысил 50 млн единиц. В зависимости от типа транспортных средств, доля юрлиц в парке заметно отличается.

Так, наименьший показатель имеют легковые автомобили – 4%. Количественно это составляет почти 1,7 млн экземпляров. В сегменте LCV на долю юрлиц приходится порядка четверти (23,7%) парка или 958,5 тыс. машин. У грузовиков доля юрлиц превышает половину (53,2%) парка и практически достигает 2 млн единиц. У автобусов она выше всего (71,2%), но из-за малочисленности самого парка таковых насчитывается лишь 285,6 тыс. штук.