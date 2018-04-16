Maersk откажет в перевозке грузов, связанных с лицами из санкционного списка США

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Одно из подразделений датской компании A.P. Moller-Maersk A/S - Maersk Line, которое специализируется на контейнерных перевозках, заявила о намерении прекратить доставку и прием платежей за перевозку грузов от компаний, связанных с попавшими под санкции США бизнесом либо предпринимателями. Об этом сообщает Блумберг со ссылкой на разосланное клиентам уведомление.

Как отмечается в сообщении, американские санкции вводят запрет на использование американских судов и портов для перевозки грузов, связанных с компаниями или физическими лицами, которые попали в список лиц особых категорий и запрещенных лиц (SDN) финансового ведомства США.