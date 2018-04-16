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Грузооборот порта Усть-Луга в Ленобласти в I квартале снизился на 1%


Компании / Индустрия / Транспорт

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - ПРАЙМ. Грузооборот порта Усть-Луга (Ленинградская область) в январе-марте 2018 года снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,238 миллиона тонн, говорится в материалах ФГБУ "Администрация морских портов Балтийского моря".

Перевалка нефтепродуктов при этом выросла на 2%, до 7,982 миллиона тонн, нефти — снизилась на 13%, до 7,007 миллиона тонн, сжиженного газа — выросла на 33%, до 614,6 тысячи тонн.

Перевалка угля и кокса сохранилась на уровне января-марта 2017 года и составила 6,209 миллиона тонн, черных металлов - снизилась на 50%, до 88,5 тысячи тонн, минеральных удобрений - выросла на 94%, до 875,2 тысячи тонн.

Перевалка грузов на паромах выросла на 2%, до 380,8 тысячи тонн, контейнерных грузов - снизилась на 5%, до 171,8 тысячи тонн, лесных грузов — на 21%, до 75,6 тысячи тонн.

Морской торговый порт Усть-Луга расположен в юго-восточной части Лужской губы Финского залива. На территории порта работают 12 терминалов и конечная точка нефтепровода БТС-2, строится еще несколько терминалов в северной части порта. Современный порт способен принимать и обрабатывать 20 видов различных грузов, включая контейнерные поставки. Планируется, что при выходе на полную мощность грузооборот порта увеличится до 180 миллионов тонн. По итогам 2017 года грузооборот порта увеличился на 11%, до 103,294 миллиона тонн.

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