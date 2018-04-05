Алюминий подорожал до максимума за 6,5 лет на опасении его дефицита

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на алюминий на Лондонской бирже металлов выросла до максимума с 2011 года на фоне рисков отмены ряда поставок этого металла и возникновения таким образом дефицита на мировом рынке - в связи с введением санкций США против одного из его крупнейших мировых производителей, компании "Русал", следует из данных торгов.

На бирже Лондона в ходе торгов понедельника стоимость металла выросла до 2377,5 доллара за тонну, что является самым большим значением с сентября 2011 года. По состоянию на 16.00 мск стоимость контракта росла на 2,5%, до 2366 долларов за тонну. За прошлую неделю стоимость металла в Лондоне выросла на 12%.

США 6 апреля ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и их компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал".

Ряд контрагентов "Русала" после этого объявил о пересмотре контрактов с компанией. Австрало-британская Rio Tinto, в частности, сообщила, что объявит форс-мажор по некоторым контрактам с "Русалом" из-за попадания российской компании в санкционный список Минфина США.

Об этом же заявил и швейцарский сырьевой трейдер Glencore, который является крупнейшим покупателем алюминия "Русала". По данным источников агентства Блумберг, форс-мажор был объявлен по контрактам на 50 тысяч тонн российского алюминия. Форс-мажор - это юридическая оговорка, которая позволяет трейдеру не выполнять контракты по не зависящим от него обстоятельствам. По мнению аналитиков, теперь трейдеры опасаются, что "Русал" будет вынужден сократить объем производства, усугубляя дефицит, который уже и так наблюдается на рынках за пределами Китая.

Акции "Русала" по итогам торгов понедельника на Гонконгской фондовой бирже потеряли в цене более 30%, достигнув нового антирекорда в 1,42 гонконгских доллара за акцию. До сих пор самой низкой отметкой на площадке была цена в 2,09 доллара за акцию "Русала" (12 июня 2016 года), 2,13 (17 января 2016 года) и 2,19 доллара (17 ноября 2013 года).