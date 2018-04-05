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"АвтоВАЗ" представил внедорожную версию седана LADA Vesta


Компании / Индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Крупнейший российский производитель легковых машин "АвтоВАЗ" AVAZ представил на площадке в Москве свой новый "внедорожный седан" Lada Vesta Cross . Об этом пишет портал "Автоновости дня".

Новый автомобиль отличается от стандартной версии Vesta Cross увеличенным до 203 мм клиренсом и защитными накладками на арках и бамперах. Салон выполнен в ярких цветах. Низ кузова авто оборудован защитным пластиковым обвесом. Мотор и трансмиссия - как и у предыдущей версии Lada.

Планируется что мировая премьера новой машины концерна пройдет в августе на Московском автосалоне.

До конца года новинку можно будет увидеть в салонах дилеров: в 2018 машина будет запущена в производство.

В 2017 году "АвтоВАЗ" выпустил другой автомобиль повышенной проходимости - универсал Vesta SW Cross, цены на нее начинаются от 770 900 рублей за базовую комплектацию.

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