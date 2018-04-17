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Перевалку опасных грузов могут остановить в портах регионов РФ, где пройдет ЧМ-2018


Компании / Индустрия / Транспорт
  • #Грузовые контейнеры
    © fotolia.com, izabelareimers

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Российские власти в целях безопасности могут на время проведения в стране Чемпионата мира по футболу-2018 остановить перевалку всех опасных грузов в портах тех субъектов, где пройдут матчи. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Как стало известно изданию, стивидоры уже начали уведомлять своих клиентов о том, что из-за усиления мер безопасности, связанных с проведением чемпионата, на период с 25 мая по 25 июля приостановят перевалку опасных грузов "всех классов".

В частности, речь идет о Петербургском контейнерном терминале Санкт-Петербурга (КТСП, входит в UCL Holding Владимира Лисина). Он просил партнеров учитывать это обстоятельство при планировании своих отгрузок. В тех случаях, когда приостановить отправку грузов невозможно, КТСП предлагает обратиться в региональный межведомственный оперативный штаб (МОШ) для целью получения согласования конкретной обработки и перевалки.

Источники издания сообщают, что стивидоры также просили Росморречфлот уточнить, каких именно опасных грузов будет касаться данное ограничение. Однако, ответные опубликованные разъяснения от ведомства не внесли ясности: за уточнениями попросили обращаться в МОШ.

Как рассказал один из собеседников, есть вероятность, что запрет будет распространяться на ввоз всех взрывчатых, ядовитых, радиоактивных и инфекционных грузов и вещества. Ввоз грузов других классов будет в каждом отдельном случае рассматриваться МОШ.  "Ъ" пишет, что регламент рассмотрения таких обращений в МОШ еще не готов.

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