Highland Gold в 2017 году нарастила чистую прибыль на 37,5%

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Британская Highland Gold Mining Ltd (добывает золото в России) по итогам 2017 года нарастила чистую прибыль на 37,5%, до 65,855 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

Выручка увеличилась на 3,5%, до 316,682 миллиона. При этом физический объем продаж золота вырос на 1,1% - до 270,38 тысячи унций золотого эквивалента. EBITDA снизилась на 4,1% - до 155,275 миллиона долларов.

В отчетном периоде компания произвела 272,274 тысячи унций (8,5 тонны) золотого эквивалента, что на 4,3% выше показателя 2016 года. Себестоимость производства выросла на 11,6% - до 507 долларов за унцию, общие прямые издержки (all-in sustaining costs) выросли на 1,8% - до 664 долларов за унцию. Капзатраты в 2017 году компания снизила на 1,7% - до 58,336 миллиона долларов.

На конец года чистый долг компании составлял 198,32 миллиона долларов, снизившись на 3,5% по сравнению с концом 2016 года. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 1,28 с 1,26.

Совет директоров компании рекомендовал итоговые дивиденды в размере 0,0542 британского фунта по результатам 2017 года. Таким образом, с учетом промежуточных дивидендом за первое полугодие общие дивиденды за 2017 год составят 0,104 фунта, как и годом ранее.

Highland Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний России, работает в Хабаровском и Забайкальском крае, на Чукотке, а также в Киргизии, учреждена на острове Джерси в 2002 году. Сегодня компании принадлежат три действующих рудника, три проекта на стадии развития и три геологоразведочные площади. На 43% принадлежит структурам, аффилированным с председателем совета директоров компании Евгением Швидлером, Романом Абрамовичем и партнерами.