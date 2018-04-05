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СМИ: Rio Tinto может заморозить работу ряда заводов, если не найдет замену "Русалу"


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Австрало-британская горнодобывающая компания Rio Tinto может остановить работу ряда алюминиевых заводов, если не найдет альтернативу "Русалу" в качестве поставщика глинозема, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, Rio Tinto после введения санкций против "Русала" ищет альтернативных поставщиков глинозема для производства алюминия. "Возможно, компании даже придется заморозить работу некоторых заводов, если не будут найдены другие поставщики", - сообщил собеседник агентства.

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Rio Tinto является ведущим добытчиком бокситов, однако зависит от "Русала" на ключевой промежуточной стадии производства алюминия - переработка бокситов в глинозем, из которого затем получают металл, пишет Блумберг. Таким образом, вместо получения выгоды от роста цен на алюминий после внесения "Русала" в санкционный список США, ряд крупных металлургических компаний скорее пострадает от сбоев в глобальной цепочке поставок, отмечает агентство.

В пятницу Rio Tinto сообщала, что объявит форс-мажор по некоторым контрактам с "Русалом" из-за попадания российской компании в санкционный список минфина США. Американская сторона 6 апреля ввела новые санкции против РФ, в санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и их компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал".

Эти новости привели к росту мировых цен на алюминий. Так, во вторник на бирже Шанхая металл дорожал до отметки в 14985 юаней (2388 долларов), что является самым большим значением с 29 января.

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