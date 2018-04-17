Эксперты видят проблемы для "Русала" из-за отказа Японии от закупок алюминия

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Отказ японских трейдеров от закупок алюминия у "Русала" может стать началом серьезных проблем для российской компании, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Как отметил старший аналитик Альпари Роман Ткачук, Япония не является ключевым для "Русала" экспортным рынком, который в структуре продаж менее значим, чем американский. И для "Русала" сейчас важнее сохранить ключевой рынок - европейский. Но для этого, по мнению аналитика, компании, вероятно, придется изменить схемы поставок, найти новых трейдеров и предоставить потребителям алюминий со скидкой в 10-20%.

"В сложившейся ситуации нас больше настораживает то, что всё больше контрагентов разрывает контракты с "Русалом", боясь попасть вслед за ним в SDN-список. Фактически "Русал" включён в касту "неприкасаемых" - зарубежные партнёры стараются обходить его стороной. Не исключено, что они пытаются выторговать для себя более выгодные условия поставок. В любом случае, "Русалу" предстоят непростые времена", - полагает Ткачук.

При этом аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков отметил осложняющуюся ситуацию на мировом рынке алюминия, где цены достигли шестилетнего максимума на фоне вполне логичных опасений возникновения дефицита.

"Недавно США ввели импортные пошлины на поставку алюминия в размере 10%. Естественно, что касаются они поставок из России, Китая и Бразилии, а вот прочие торговые партнёры получили послабление. Вполне очевидно, что для США, Японии и европейских стран алюминий будет дороже в обозримом будущем. "Русал", скорее всего, будет вынужден сократить производство, так как рынки СНГ и Азии не смогут переварить дополнительные объёмы. К тому же Китай также получил торговый барьер на поставки в США и будет вынужден реализовывать свою продукцию на ближних рынках", - указывает аналитик.

Впрочем, данные факторы, по мнению Кочеткова, в долгосрочной перспективе являются негативными для потребителей в Америке, Японии и Европе, поскольку их конечная продукция будет дороже. "Для азиатских и российских потребителей ситуация даже улучшается, так как рост предложения алюминия приведёт к падению локальных цен", - полагает аналитик.

Ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что японские трейдеры попросили "Русал" прекратить поставки алюминия в страну, опасаясь, что торговля с внесенной в санкционный список США компанией может повлечь за собой санкции уже в их отношении. По данным Японской алюминиевой ассоциации, Япония ранее закупала в России около 300 тысяч тонн алюминия. По подсчетам агентства, это соответствует 16% от общего объема импорта металла в страну.

США 6 апреля ввели новые санкции против РФ, в санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и их компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольный ему "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" - ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам также дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями, попавшими под санкции.