Средняя цена подержанного автомобиля в России за I квартал выросла на 4,3%

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Средняя цена подержанного автомобиля в России в первом квартале 2018 года выросла на 4,3% по сравнению с прошлым годом и составила 533 тысячи рублей, говорится в исследовании Avito Авто.

"По итогам первого квартала 2018 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 1,188 миллиона единиц, увеличившись на 5% по сравнению с результатом годичной давности. За этот период на Avito было реализовано 522 тысячи единиц, то есть 44% от числа проданных автомобилей с пробегом по стране. Средняя цена по всем опубликованным на сайте объявлениям о продаже составила 533 тысячи рублей, что на 4,3% выше среднего показателя за 2017 год", - сообщает Avito.

Вне конкуренции на вторичном рынке остается продукция "АвтоВАЗа" AVAZ. По данным портала, в первом квартале 22% размещенных объявлений пришлись на отечественную марку, и в 33% случаев запроса контактов покупатели интересовались именно автомобилями "АвтоВАза". В Avito это связывают с невысокой стоимостью машин - в среднем 168 тысяч рублей.

"Среди иномарок россияне отдавали предпочтение Hyundai, Toyota и Volkswagen. Объявления об их продаже составили 5% по каждой марке, а запросы контактов – 6%, 5% и 4% соответственно. Средняя стоимость на данные марки автомобилей: Hyundai – 580 тысяч рублей, Toyota – 872 тысячи рублей и Volkswagen – 599 тысяч рублей", - отмечается в исследовании.

В первом квартале покупатели больше всего интересовались машинами старше семи лет - на них пришлось 69% всех запросов контактов при средней цене 319 тысяч рублей за авто, около 14% пользователей портала привлекали автомобили возрастом шести-семи лет со средней стоимостью 608 тысяч рублей, еще 10% запросов пришлось на категорию "четыре-пять лет" по цене 805 тысяч рублей за авто, а меньше всего покупателей – только 7% – искали машины до трех лет в среднем за 1,36 миллиона рублей, подсчитали в Avito.