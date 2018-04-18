FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

РЖД разрабатывают альтернативные маршруты перевозки опасных грузов на время ЧМ


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. "Российские железные дороги" ведут разработку альтернативных маршрутов перевозок опасных грузов в обход крупных железнодорожных узлов на период проведения в России Чемпионата мира по футболу - 2018, который пройдет летом. Как сообщили в компании, РЖД постарается максимально учесть интересы грузоотправителей.

"Российские железные дороги" разрабатывают альтернативные маршруты перевозки опасных грузов в обход крупных железнодорожных узлов, при этом компания постарается максимально учесть интересы грузоотправителей", - пояснили в компании.

Ранее в среду назета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли написала, что Росжелдор разработал и согласовал с ведомствами и потребителями список опасных грузов, погрузка и перевозка которых по железной дороге будет ограничена в период проведения ЧМ-2018.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ