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СМИ: Рогозин ограничил Роскосмос и Росатом в новых контрактах с "санкционными" странами


Компании / Индустрия

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин поручил госкорпорациям "Роскосмос" и "Росатом" временно не подписывать контракты с зарубежными компаниями из стран, которые ввели санкции в отношении России, сообщает газета "Коммерсант".

"Как стало известно "Ъ", правительство поручило государственным корпорациям "Роскосмос" и "Росатом" ввести временный запрет на подписание юридически обязывающих документов с зарубежными компаниями, чьи страны ввели санкции в отношении России", - пишет газета.

Отмечается, что нововведение не затронет ранее заключенные контракты и соглашения в космической сфере, "но перекроет США доступ к технологиям создания шлюзовых модулей, которые американцы планировали получить в рамках создания международной окололунной станции Deep Space".

"О поручении, подписанном вице-премьером Дмитрием Рогозиным в начале прошлой недели, "Ъ" рассказали источник в аппарате правительства, а также два топ-менеджера предприятий одной из госкорпораций", - уточняет издание.

По словам одного из источников газеты, документы можно будет оформить "только в случае принятия политического решения". Другой федеральный чиновник рассказал, что поручение не распространяется на уже действующие контракты или соглашения, но усложнит заключение новых договоров. "Зато такой шаг усилит контроль со стороны правительства", - цитирует его "Ъ".

Источник газеты подчеркнул, что можно будет понизить уровень международных контактов с такими странами, отправив на какое-либо мероприятие менеджеров среднего звена для обозначения представительства России.

Отраслевые источники издания сообщили, что поручение стало следствием "конфронтационной политики США".

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