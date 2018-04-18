Polymetal в I квартале нарастил выпуск золота на 8%, серебра - снизил на 3%

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Polymetal International plc в первом квартале 2018 года увеличил производство золота на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 214 тысяч унций, серебра - сократил на 3%, до 6 миллионов унций, сообщила компания.

Общее производство в пересчете в золотой эквивалент выросло на 5% в годовом выражении - до 295 тысяч унций. Выручка в первом квартале выросла на 19% и составила 354 миллиона долларов за счет увеличения объемов реализации, роста цен на металлы и сократившегося по сравнению с прошлым годом эффекта от сезонного закрытия аффинажных заводов.

Как уточняет компания, объем продаж серебра традиционно отставал от производства из-за сезонного накопления нереализованных запасов концентрата. При этом объемы продаж золота в целом соответствуют объемам производства.

Polymetal подтверждает производственный план на 2018 год в объеме 1,55 миллиона унций, а также прогноз денежных затрат в размере 650-675 долларов за унцию золотого эквивалента и совокупных денежных затрат в размере 875-925 долларов за унцию. Отмечается, что прогноз затрат будет зависеть от динамики обменного курса рубля к доллару, который оказывает существенное влияние на операционные затраты группы.

"Мы начали 2018 год со стабильных результатов на всех наших предприятиях. Успешный запуск Кызыла подтвердит способность Polymetal реализовывать новые проекты, обеспечивая при этом эффективное управление действующими предприятиями", – прокомментировал главный исполнительный директор группы Виталий Несис.