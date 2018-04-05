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Rio Tinto может изменить прогноз по производству на 2018 г из-за санкций против "Русала"


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Горнодобывающая компания Rio Tinto может пересмотреть прогноз по производству алюминия на 2018 год на фоне санкций в отношении "Русала", следует из сообщения компании.

Rio Tinto прогнозирует, что объем производства бокситов в 2018 году составит от 49 до 51 миллиона тонн, глинозема - 8-8,2 миллиона тонн, алюминия - 3,5-3,7 миллиона тонн. Компания отмечает, что прогноз по производству алюминия будет скорректирован после завершения продажи алюминиевых заводов Aluminium Dunkerque и ISAL. "Корректировки также могут быть сделаны на фоне санкций со стороны США", - пишет компания.

Rio Tinto 13 апреля сообщила, что объявит форс-мажор по некоторым контрактам с "Русалом" из-за попадания российской компании в санкционный список минфина США. Rio Tinto также пересмотрела механизмы взаимодействия с российской компанией в рамках ряда существующих с ней соглашений.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и их компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал".

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