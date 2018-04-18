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Выпуск электрокаров Tesla Model 3 вырастет в июне в 3 раза


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Илон Маск объяснил приостановку производства Tesla Model 3 на нескольких заводах подготовкой к увеличению производства до 6 тысяч единиц в неделю к концу июня, сообщает издание Electrek со ссылкой на письмо Маска сотрудникам компании.

В настоящий момент Tesla производит 2 тысячи автомобилей Model 3 в неделю.

Маск написал в письме, что на двух заводах компании на 3-5 дней будет остановлено производство для комплексного обновления оборудования. "Это должно привести к производству 3-4 тысяч автомобилей Tesla Model 3 в неделю в следующем месяце. Еще одна серия обновлений в конце мая должна позволить нарастить производственную мощность в 6 тысяч автомобилей Model 3 в неделю к концу июня", - считает Маск.

Накануне СМИ сообщили, что Tesla приостановит производство машин Model 3 для запланированного устранения неполадок. На прошлой неделе гендиректор компании Илон Маск заявил, что производство электромобилей Tesla модели Model 3 может увеличиться в три или четыре раза уже в следующем квартале.

Tesla Model 3 - электрический пятиместный седан, модель была представлена 31 марта 2016 года. Tesla Model 3 разрабатывается на новой платформе, которая отличается от тех, что используются в Tesla Model S и Tesla Model X. Tesla Model 3 стала первой моделью компании, ориентированной на массовый рынок.

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