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Чистая прибыль группы РЖД по МСФО в 2017 г выросла почти в 14 раз


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний РЖД по МСФО в 2017 году выросла почти в 14 раз по сравнению с предыдущим годом - до 139,7 миллиарда рублей, сообщила компания.

"Чистая прибыль холдинга за отчетный период составила 139,7 миллиарда рублей по сравнению с 10,3 миллиарда рублей за 2016 год. Такой рост вызван как улучшением результатов операционной деятельности, так и снижением отрицательного эффекта от обесценения основных средств по итогам года", - говорится в сообщении РЖД.

Отмечается, что существенное снижение убытков от обесценения основных средств в 2017 году связано со стабилизацией долгосрочных прогнозов деятельности холдинга, включая решение правительства РФ о введении долгосрочной тарифной политики РЖД до 2025 года.

Выручка группы за 2017 год увеличилась на 5,6% - до 2,252 триллиона рублей. Наибольший рост показали доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре холдинга - на 9,5%, до 1,449 триллиона рублей. Это обусловлено ростом грузооборота на 6%, а также индексацией тарифов.

EBITDA по итогам 2017 года выросла на 11,8% - до 496 миллиардов рублей. "В связи с ростом доходов и оптимизацией операционных расходов рентабельность по EBITDA увеличилась до 24,7% по сравнению с 23,6% в 2016 году", - добавляется в сообщении.

Консолидированная финансовая отчетность группы РЖД по МСФО учитывает результаты деятельности 194 дочерних компаний.

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