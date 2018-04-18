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Спрос на новые легковые машины в ЕС в марте снизился на 5,3%


Компании / Индустрия / Транспорт

БРЮССЕЛЬ, 18 апр - ПРАЙМ. Спрос на новые легковые автомобили в странах Евросоюза сократился в марте на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в среду в сообщении Ассоциации европейских автопроизводителей.

"В марте 2018 года рынок пассажирских автомобилей Евросоюза снизился на 5,3%, число постановок на учет новых машин составило 1,793 миллиона штук. Однако необходимо отметить, что результаты марта прошлого года, когда был зафиксирован наилучший показатель, представляют собой высокую базу для сравнения", - отмечается в релизе.

На основных рынках сбыта автомобилей в ЕС преобладало падение спроса, следует из релиза. В Великобритании, находящейся в процессе выхода из Евросоюза, продажи в марте рухнули на 15,7%. Спрос на новые автомобили в Италии упал на 5,8%, в Германии – на 3,4%. Рост был зафиксирован во Франции (2,2%) и Испании (2,1%).

В первом квартале текущего года спрос на новые пассажирские машины в ЕС поднялся на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В целом за этот период в Евросоюзе на учет поставлено около 4,17 миллиона новых машин, сообщает ассоциация.

Спрос за первые три месяца этого года преимущественно вырос на основных рынках ЕС: в Испании – на 10,5%, Германии – на 4,0% и Франции – на 2,9%. Сокращение спроса было отмечено в Италии на 1,5% и Великобритании – на 12,4%.

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