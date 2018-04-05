"Русал" обращался в Минпромторг за поддержкой первичной переработки алюминия

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. "Русал" обращался в Минпромторг с предложениями о поддержке алюминиевой отрасли в части переработки первичного сырья, сообщил журналистам глава ведомства Денис Мантуров.

США 6 апреля ввели новые санкции против РФ, в список попал ряд крупных российских бизнесменов и их компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал".

Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" - ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам также дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями, попавшими под санкции.

"Сам "Русал" обращался в Минпромторг с предложениями по поддержке тех направлений, от которых зависит дальнейшее развитие алюминиевой отрасли. В частности, создание перерабатывающей промышленности по первичному алюминию в трех направлениях - это Красноярск, Хакасия и Волгоград. Пока мы не будем развивать перерабатывающую отрасль и не будем создавать новые производства по глубокой переработке первичного алюминия, мы будем находиться в зависимости", - ответил министр на вопрос, обращался ли "Русал" за поддержкой.

Мантуров также отметил, что сейчас до 80% первичного алюминия экспортируется, и чем быстрее будут созданы перерабатывающие производства, тем менее зависимы от этого фактора будут "Русал" и другие производители.