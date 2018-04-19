Челябинский электровозоремонтный завод уведомил власти об увольнении тысячи работников

ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр - ПРАЙМ. Челябинский электровозоремонтный завод (филиал АО "Желдорреммаш") направил в главное управление по труду и занятости Челябинской области уведомление об увольнении более 1,1 тысячи работников в связи с реорганизацией предприятия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления Эвелина Чилякова.

"К нам поступило в установленные законом сроки уведомление от челябинского электровозоремонтного завода, где сообщалось об увольнении 1,11 тысячи человек до июля 2018 года в связи с реорганизацией предприятия", - сказала она.

Как пояснили РИА Новости в отделе кадров завода, в результате реорганизации изменятся лишь названия подразделений, а работники сохранят свои места. Увольнения могут быть связаны только с выходом работника на пенсию, например.

Челябинский электровозоремонтный завод осуществляет капитальный, средний ремонт и сервисное обслуживание тягового подвижного состава, ремонт электрических машин, колесных пар, узлов и агрегатов локомотивов, производство запасных частей для подвижного состава. Предприятие обслуживает локомотивы, работающие на полигоне Южно-Уральской, Куйбышевской, Московской, Октябрьской, Западно-Сибирской железных дорог, а также тяговой подвижной состав, эксплуатируемый на горнодобывающих разрезах Уральского региона.