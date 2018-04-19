Новый российско-китайский самолет получил название CR 929

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 19 апр - ПРАЙМ. Разрабатываемый новейший российско-китайский широкофюзеляжный пассажирский самолет получил наименование CR 929 (China-Russia 929), заявил в четверг гендиректор ЦАГИ, доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН Сергей Чернышев.

"Самолет получил имя CR 929. Это сокращение от China-Russia проекта 929", - сказал он.

По словам Чернышева, ЦАГИ предлагает целый веер инноваций, которые будут использоваться в новом российско-китайском самолете.

"Они (инновации – ред.) коснутся не только самой конструкции лайнера с широким применением композитов, но и вопросов существенного снижения шума, активного управления воздушным обтеканием, систем управления и искусственного интеллекта на борту", - сказал гендиректор ЦАГИ.

Базовая версия широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета будет обозначаться как CR 929–600, младшая версия – CR 929–500, а старшая версия – CR 929–700.

Латинские буквы C и R обозначают участников проекта: С – China, R – Russia. CR – это также первые две литеры названия совместного российско-китайского предприятия – CRAIC, которое выступает оператором программы создания лайнера.