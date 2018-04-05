Производитель алюминиевого проката Novelis прекращает закупки у "Русала"

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Крупнейший в мире производитель алюминиевого проката Novelis Corp. объявил о прекращении закупок металла у "Русала" в связи с санкциями США в отношении российской компании, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо Novelis.

В письме говорится, что как крупнейший в мире покупатель алюминия компания имеет возможности снизить зависимость от продукции "Русала".

"Таким образом, мы уверены, что риск каких-либо существенных сбоев в производстве будет минимальным", - цитирует агентство письмо компании.

При этом согласно международному отраслевому изданию "Металлургический Бюллетень", который ссылается на пресс-секретаря Novelis, компания продолжит получать и использовать сырье от "Русала", которое было произведено до дня введения санкций против российской компании 6 апреля и которое хранится на складах Лондонской биржи металлов.

Novelis является дочерней компанией индийского производителя алюминия Hindalco Industries и входит в группу Aditya Birla Group.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.