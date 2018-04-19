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"Ростех" и "Россети" создадут совместные предприятия для цифровизации электросетей


Компании / Индустрия

 

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Государственные холдинги "Ростех" и "Россети" создадут совместные предприятия для развития "интеллектуальных" электросетей, говорится в сообщении правительства РФ.

Премьер-министр Дмитрий Медведев во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина провёл совещание о создании в России до конца 2030 года цифровой сети на основе оборудования и технологий отечественного производства, говорится в сообщении правительства.

"В целях реализации этой инициативы предусмотрено создание совместных предприятий "Ростех" – "Россети" для развития в России необходимых условий для построения "интеллектуального" электросетевого комплекса", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Медведев дал поручение профильным министерствам и ведомствам совместно с заинтересованными сторонами проработать форму и объёмы инвестирования "Ростеха" в "Россети" для реализации этого проекта.

Ранее в 2018 году "Россети" представили концепцию цифровизации электросетевого комплекса. Ее выполнение компания оценила в 1,3 триллиона рублей.

 

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