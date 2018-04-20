Стала известна схема вывода из кризиса "Тракторных заводов"

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Машиностроительный холдинг "Транспортные компоненты" совместно с дочерней структурой "Ростеха" может стать новым инвестором концерна "Тракторные заводы" (КТЗ, в настоящее время находится под управлением госкорпорации "Ростех"). Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на два источника, акции КТЗ планируется продать новому собственнику за "символическую плату".

"Акции концерна будут проданы новому собственнику по символической стоимости, поскольку КТЗ отягощен серьезными долгами. Инвестор обязуется решить вопросы дефицита оборотных средств и реструктуризировать долги, выкупив их у Внешэкономбанка (ВЭБ)", - отмечает издание.

Помимо этого собеседники сообщили, что фактическим держателем ценных бумаг КТЗ станет новая дочерняя структура "Транспортные компоненты". 33% бумаг получат "Высокоточные комплексы", которые в свою очередь входят в структуру "Ростеха".

Вторым этапом может стать разделение КТЗ на дивизионы. Восемь военных предприятий переведут под полное управление "Ростеха".

26 заводов, которые являются гражданскими, останутся у "Транспортных компонентов".

Юридически эта сделка может быть завершена уже в первом полугодии текущего 2018 года.