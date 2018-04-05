Чистая прибыль "Алросы" по РСБУ в I квартале выросла в 1,4 раза

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Алросы" ALRS по РСБУ в первом квартале увеличилась в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 30,6 миллиарда рублей, следует из опубликованного отчета компании.

Выручка компании за отчетный период увеличилась на 18,1%, до уровня в 73 миллиарда рублей.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки. По итогам 2017 года компания увеличила добычу алмазов на 6%, до 39,6 миллиона карат. РФ принадлежит 33,02% акций "Алросы".