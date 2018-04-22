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СМИ: Антироссийские санкции США грозят Германии острой нехваткой алюминия


Компании / Индустрия

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Немецкой промышленности грозит опасная нехватка алюминия. Об этом сообщает "ИноТВ" со ссылкой на данные Spiegel.

Виной тому — американские санкции от 6 апреля, которые в особенности затронули дела российского концерна "Русал" — крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая.

Как сообщается в статье, эмбарго повысило цены на промежуточный продукт производства — оксид алюминия — выросли на 26% в течение недели, приблизившись к 12-летнему максимуму.

Почти треть сырца алюминия, который импортирует немецкая промышленность, Германия закупает у России и в значительной мере — у концерна "Русал". Кроме того, его дочерняя компания в Ирландии играет на рынке решающую роль.

Согласно докладу, подготовленному немецкой отраслевой федерацией производителей металла Wirtschaftsvereinigung Metalle, она незаменима для снабжения Европы оксидом алюминия. Немецкая федерация предостерегает о том, что санкции оказывают существенное влияние на торговые потоки, и это будет ощущаться на всех этапах системы снабжения.

Надёжность поставок и предсказуемость динамики цен теперь гарантировать нельзя, и это коснётся в том числе крупных закупающих ресурсы отраслей, таких, как автомобильное производство. Объединение, представляющее интересы металлургических компаний Германии, призывает политиков как можно скорее найти решение, которое обеспечит надежность поставок исходного сырья, необходимого для работы отрасли. В противном случае пострадает всё промышленное производство Германии, подчеркивает издание.

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