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Tencent Music готовится к IPO, на котором может быть оценена более чем в $25 млрд


Компании / Индустрия

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Tencent Music Entertainment Group, крупнейший в Китае музыкальный стриминговый сервис, готовится к IPO, в рамках которого инвесторы могут его оценить более чем в 25 миллиардов долларов, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Компания начнет выбирать банки, которые станут андеррайтерами IPO, возможно, уже в следующем месяце, пишет издание, поскольку, как ожидается, размещение состоится во втором полугодии 2018 года. По словам некоторых источников издания, по итогам IPO компания может быть оценена более чем в 25 миллиардов долларов. В таком случае это размещение станет одним из крупнейших в этом году.

Также, по словам источников, наиболее вероятным является размещение акций Tencent Music на американской бирже, но окончательный выбор торговой площадки, как ожидается, будет сделан не ранее чем через несколько месяцев.

Tencent Music - это музыкальный стриминговый сервис, принадлежащий китайской корпорации Tencent, которая является создателем популярного мессенджера WeChat и ряда популярных онлайн-игр.

Ранее, в начале апреля, европейский стриминговый сервис Spotify разместил свои бумаги на Нью-Йоркской фондовой бирже в рамках нетрадиционной процедуры IPO. Компания не пользовалась услугами андеррайтеров для определения объема и цены размещения. Акционеры компании могли добровольно "перепродать" свои акции сразу на рынок. Торги открылись на уровне 165,9 доллара за акцию, что позволило оценить компанию в 29,5 миллиарда долларов на основе стоимости более чем 178 миллионов акций.

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