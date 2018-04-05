Главгосэкспертиза согласовала проект этапа строительства судоверфи "Звезда"

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Главгосэкспертиза России согласовала проект этапа строительства судостроительного комплекса "Звезда" ZVEZ, сообщает ведомство в понедельник.

В рамках рассмотренного Главгосэкспертизой проекта возводятся гидротехнические сооружения суперверфи, а также объекты зоны таможенного контроля на участке территории опережающего развития "Большой Камень".

"Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение", — говорится в сообщении.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе дальневосточного завода "Звезда" консорциумом "Роснефтегаза", "Роснефти" ROSN и Газпромбанка. Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники. В марте глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что суммарные инвестиции в судостроительный комплекс "Звезда" составляют 200 миллиардов рублей.