Polymetal консолидировал 100% месторождения Прогноз, приобретя еще 50% за $140 млн акциями

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Polymetal International plc приобрел еще 50% в серебряном месторождении Прогноз в Якутии за 140 миллионов долларов акциями, увеличив долю в нем до 100%, сообщила компания.

"Polymetal ... объявляет о приобретении 50% доли в серебряном месторождении Прогноз за вознаграждение в размере 140 миллионов долларов, которое подлежит выплате акциями Полиметалла. В результате сделки доля владения Полиметаллом в Прогнозе составила 100%", - говорится в сообщении.

Ранее в апреле Polymetal увеличил долю в Прогнозе с 5% до 50%.

Прогноз - месторождение мирового класса и самое крупное неразработанное месторождение первичного серебра в Евразии. Его ресурсы оцениваются в 292 миллиона унций серебра с содержанием 586 граммов на тонну.